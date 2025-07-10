Происшествия 10.07.2025 в 12:40

В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

Мошенники крадут данные и деньги россиян, обещая легкий заработок
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян.

Для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

- Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям «легкий заработок от маркетплейса», - сказали в компании.

В результате пользователь вместо «заработка» теряет деньги или персональные данные.

- Основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries, - отметили в компании.

Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой «дополнительный заработок», предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах - это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах, - добавили в пресс-службе.

 

Фото: loon.site

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