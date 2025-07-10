Происшествия 10.07.2025 в 15:46

В Бурятии тепловоз задавил молодую работницу Гусиноозерской ГРЭС

За это будут судить машиниста и его помощника
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тепловоз задавил молодую работницу Гусиноозерской ГРЭС
Фото: freepik.com
В Гусиноозерске перед судом предстанут машинист тепловоза и его помощник. Они обвиняются по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Происшествие случилось еще в прошлом году.

«22 мая 2024 года фигуранты, двигаясь на тепловозе к воротам «Центральные» КПП №5 филиала Гусиноозерской ГРЭС, достоверно зная, что ворота открываются контролером вручную, не обеспечили безопасность движения. В ходе движения они не убедились, что проезд свободен и не остановили тепловоз перед въездом на территорию филиала, в связи с чем совершили наезд на правую створку ворот и контролера. От полученных травм 24-летняя женщина скончалась», - рассказали в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гусиноозерский городской суд для рассмотрения по существу.
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