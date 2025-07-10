Происшествия 10.07.2025 в 17:57

Житель Бурятии заживо сжег женщину

Сельчанка скончалась от страшных ожогов
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии заживо сжег женщину
Фото: pixabay.com
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кабанского района, обвиняемого убийстве особой жестокостью.

Как рассказали в следственном ведомстве, жуткое преступление произошло вечером 4 апреля 2025 года. 40-летний житель села Брянск в ходе распития спиртных напитков поссорился со своей 45-летней сожительницей, после чего та стала выгонять его из дома. В ответ злоумышленник облил сельчанку бензином и поджог. Женщина получила страшные ожоги всего тела и вскоре скончалась в больнице.

В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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