Житель Бурятии заживо сжег женщину

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кабанского района, обвиняемого убийстве особой жестокостью.Как рассказали в следственном ведомстве, жуткое преступление произошло вечером 4 апреля 2025 года. 40-летний житель села Брянск в ходе распития спиртных напитков поссорился со своей 45-летней сожительницей, после чего та стала выгонять его из дома. В ответ злоумышленник облил сельчанку бензином и поджог. Женщина получила страшные ожоги всего тела и вскоре скончалась в больнице.В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.