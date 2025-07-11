Овальные счета поглотили деньги жителя Бурятии и его друзей

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий мошенников жители республики потеряли более 3,6 миллионов рублей.Одной из жертв аферистов стал житель Кяхтинского района, который лишился почти миллиона, пытаясь заработать на бирже.Как рассказали в МВД Бурятии, 9 апреля мужчина обнаружил в мессенджере рекламу подработки на бирже. Перейдя по ссылке, он связался с пользователем, который предложил зарегистрироваться на платформе, позиционирующей себя как брокерская компания.После регистрации сельчанину сообщили, что для начала работы необходимо внести «первый депозит» - 9003 рубля, который он перевел на счет, указанный мошенниками.Затем мужчину познакомили с «трейдером», который объяснил механизм заключения сделок. В личном кабинете сельчанина отображался рост вложенных средств, однако, когда он попытался вывести три рубля, ему вместо этого предложили вложить еще 31 536 рублей для «увеличения дохода».Но и после внесения средств вывод денег оказался невозможен. Мошенники пояснили, что для разблокировки необходимо привлечь трех человек и открыть так называемые «овальные счета».Под диктовку мошенников мужчина убедил трех знакомых открыть «овальные счета» и перевести ему 795 тысяч рублей. Эти средства он, следуя указаниям злоумышленников, перевел на семь различных счетов.Когда же сельчанин заподозрил обман, он нашел в мессенджере организацию, которая пообещала помочь вернуть вложенные средства за 10% от суммы. Но это снова оказались аферисты. Они предложили мужчине создать криптокошелек, внеся 8119 рублей. Затем мошенники потребовали оплатить «налог» - 104 443 рубля, объяснив, что средства «переведены в Европу».Позже мошенники запросили дополнительные 80 тысяч рублей для оформления индивидуального идентификационного номера налогоплательщика и 71 тысячу рублей на «страховку». Но больше денег у мужчины уже не было. К этому моменту он потерял в общей сложности 938 тысяч рублей.