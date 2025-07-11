В Бурятии автомобиль сбил двух юных велосипедистов

Два ДТП с пострадавшими случилось вчера в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, одно из происшествий произошло в Кяхте. Там на улице Ленина 40-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» сбил двух мальчиков, ехавших вместе на велосипеде. Ребятишки, которым 9 и 11 лет, получили травмы и были госпитализированы.Еще одна авария случилась в Селенгинске. Там на улице Комсомольская не справился с управлением и перевернулся 38-летний водитель мотоцикла «Рейсер». Мужчина получил травмы и оказался в больнице.