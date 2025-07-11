Глава сельского поселения в Якутии украл трактор и «уазик»

В Якутии чиновника осудили за кражу техники на 756 тысяч рублей и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.

Глава Мархинского наслега (сельское поселение в Нюрбинском районе Якутии) Якутии Афанасий Иннокентьев, используя свое должностное положение, в разное время дал указание своим подчиненным о списании как неработоспособных - трактора, автомашины УАЗ, моторной лодки и мотора, сообщает портал «Саха.лайф».

На самом деле вся техника была пригодна к эксплуатации, их общая стоимость составила 756 950 рублей,

Списанную и нерабочую по документам технику Иннокентьев в дальнейшем использовал в своих интересах. Подчиненные, которые выполняли поручение главы Иннокентьева и составляли необходимые документы, как сделали вывод органы следствия, не были осведомлены о преступных намерениях своего начальника.

Допрошенный в районном суде нынешний глава Мархинского наслега Андрей Павлов показал, что после вступления в должность главы он увидел, что у администрации имеется только нерабочая техника.

Он удивился, так как знал, что у администрации есть в наличии еще один трактор «Беларусь» и «УАЗ Хантер» - данную автотехнику он видел припаркованными рядом с домом экс-главы наслега Иннокентьева. Он попросил сотрудников забрать технику, но они вернулись и сказали, что Иннокентьев не отдает ее, ссылаясь, что она неисправна и списана.

От своих работников Павлов узнал, что трактор МТЗ и УАЗ Хантер списаны с баланса администрации наслега в 2021 году на основании распоряжений Иннокентьева.

Работники, которые также подписывали эти акты, сказал ему, что они не знали, что подписывают акты о списании. Позже, когда он изучал документы о списании объектов основных средств он заметил, что мотор лодочный «Е30ХМН8» на основании распоряжения Иннокетьева был списан вместе с корпусом, корпус они нашли у Иннокентьева и привезли на территорию администрации, а лодочный мотор до сих пор не обнаружен.

В результате списания и отчуждения трактора администрация лишилась возможности пользоваться крупной техникой по назначению для перевозки людей и грузов, так как имелся только один трактор и тот был не в удовлетворительном состоянии.

В итоге районный суд признал экс-чиновника виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей. Также подсудимому запретили занимать должности в органах власти на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site