На Байкале наглый медведь сорвал туристам отдых

На Байкале сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали зарегистрированную тургруппу, в лагерь которой забрел медведь. Как сообщают спасатели, косолапый наведался в туристический лагерь, разбитый на мысе Соболев в Прибайкальском национальном парке. Он съел продуктовые запасы туристов и лег спать.Прогнать непрошенного гостя не помогли даже светошумовые ракеты. В итоге семеро туристов и еще две женщины, отдыхавшие в том районе, вынуждены были спуститься к берегу. Они позвонили спасателям с просьбой вывезти их до ближайшего населенного пункта.Спасатели прибыли к месту на катере, помогли собрать некоторые вещи и забрали тургруппу и еще четверых туристов, которые также оборудовали свой лагерь на мысе Соболев. Всех их доставили в Листвянку.«В настоящее время маршрут «Большая Байкальская тропа–1» Прибайкальского национального парка закрыт. Его посещение представляет серьезную опасность», - предупреждают в Байкальском поисково-спасательном отряде.