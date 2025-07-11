Происшествия 11.07.2025 в 11:22

На Байкале наглый медведь сорвал туристам отдых

Мишка сожрал продукты и заставил людей бежать из лагеря
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Текст: Андрей Константинов
На Байкале наглый медведь сорвал туристам отдых
Фото: pixabay.com
На Байкале сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали зарегистрированную тургруппу, в лагерь которой забрел медведь. Как сообщают спасатели, косолапый наведался в туристический лагерь, разбитый на мысе Соболев в Прибайкальском национальном парке. Он съел продуктовые запасы туристов и лег спать.

Прогнать непрошенного гостя не помогли даже светошумовые ракеты. В итоге семеро туристов и еще две женщины, отдыхавшие в том районе, вынуждены были спуститься к берегу. Они позвонили спасателям с просьбой вывезти их до ближайшего населенного пункта.

Спасатели прибыли к месту на катере, помогли собрать некоторые вещи и забрали тургруппу и еще четверых туристов, которые также оборудовали свой лагерь на мысе Соболев. Всех их доставили в Листвянку.

«В настоящее время маршрут «Большая Байкальская тропа–1» Прибайкальского национального парка закрыт. Его посещение представляет серьезную опасность», - предупреждают в Байкальском поисково-спасательном отряде.
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