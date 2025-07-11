Жители Бурятии незаконно срубили лес на миллионы рублей

В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Заиграевского района. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).Как сообщили в прокуратуре, летом 2024 года обвиняемые в лесу незаконно срубили более 220 сосен и лиственниц. Ущерб составил 7,8 млн рублей.«На имущество обвиняемых стоимостью 8,2 млн рублей следствием наложен арест. Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу», - сообщили в прокуратуре.