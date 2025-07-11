Происшествия 11.07.2025 в 12:35

Жители Бурятии незаконно срубили лес на миллионы рублей

Сейчас всех фигурантов ждет суд
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии незаконно срубили лес на миллионы рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Заиграевского района. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре, летом 2024 года обвиняемые в лесу незаконно срубили более 220 сосен и лиственниц. Ущерб составил 7,8 млн рублей.

«На имущество обвиняемых стоимостью 8,2 млн рублей следствием наложен арест. Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу», - сообщили в прокуратуре.
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