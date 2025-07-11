В Улан-Удэ пропала женщина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 57-летней жительницы Улан-Удэ Баирмы Цыреновой. О местонахождении женщины ничего не известно с 6 июля.Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Была одета: бело-голубая майка-тельняшка, коричневые брюки, розовые резиновые тапки.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для ее розысков нужна помощь добровольцев.