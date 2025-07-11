Происшествия 11.07.2025 в 13:40

В Улан-Удэ пропала женщина

Для ее поисков требуется помощь добровольцев
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропала женщина
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 57-летней жительницы Улан-Удэ Баирмы Цыреновой. О местонахождении женщины ничего не известно с 6 июля.

Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета: бело-голубая майка-тельняшка, коричневые брюки, розовые резиновые тапки. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для ее розысков нужна помощь добровольцев.
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