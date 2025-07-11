Происшествия 11.07.2025 в 14:04
«Они травили сына месяцами»
В Новосибирске подростки сломали школьнику палец на перемене
Текст: КП-Новосибирск
Скандал произошел в новосибирской школе: там 14-летнему мальчику сломали палец на перемене. Как утверждают родители семиклассника, до этого несколько месяцев старшеклассники травили подростка. Подробности – в материале КП-Новосибирск.
— Где-то за месяц до ситуации с переломом мы стали замечать, что сын приходит со школы раздражённым. На теле — синяки. Вещи порваны, школьные принадлежности поломаны, - рассказывает отец мальчика Роман. - Я пытался говорить с ним, но он замыкался. В какой-то момент я сказал: «Сынок, надо что-то делать, решать. У тебя какие-то проблемы? Побои, вещи рваные, школьный инвентарь поломанный». Тогда он и признался, что его буллят старшеклассники из восьмого класса.
Семья тут же обратилась к руководству школы. По словам мужчины, заявление приняли, обещали разобраться. Однако спустя несколько разговоров с классным руководителем всё заглохло.
— Такое было и в 2023 году, — продолжает отец. — Тогда сына тоже избили. Мы написали обращение, пригрозили правоохранительными органами. Тогда устроили встречу в учительской, обидчики извинились при учителях, и всё как будто бы закончилось. А потом всё началось по новой.
Проблема обострилась зимой 2025 года. По словам отца, после признания в травле подростка начали поджидать у школы.
— Он говорит: «Меня трое поджидают, валяют в снегу, пинают». Мы с женой начали встречать его после уроков. Несколько дней их не было. А потом случилось то, чего мы боялись: его избили прямо в школе. На перемене. Мы заранее попросили сына включить диктофон на телефоне и спрятать в карман — чтобы хоть как-то зафиксировать происходящее.
Запись, по словам отца, велась с момента, когда подросток шёл по коридору. Там его ждали старшеклассники и несколько девочек. Началась словесная перепалка, за ней —потасовка. Подростка вытолкнули на лестничную площадку. Там его догнали трое. Именно в этот момент, утверждает семья, у мальчика и сломали палец.
— Мы были в магазине, когда он прислал фото синего пальца. Я сразу понял - перелом. Спросил: «Что случилось?», сын ответил6 «Меня побили». — «Кто?» — «Те же ребята». Мы поехали в травмпункт — перелом подтвердился.
Вечером того же дня семье позвонила инспектор ПДН. По словам отца, женщина сначала выразила сочувствие, но вскоре разговор изменился:
— Она говорит: «У вас школа хорошая, такого никогда не было». Я отвечаю: «Как не было? Мы с 2023 года обращаемся». На следующий день она заявила, что у них есть видео, где «ваш сын первым бьёт». Мы приехали, посмотрели ролик — там вообще ничего не видно. Видео без звука, за тумбой что-то происходит, но что именно — не разобрать. Мне сказали: «Свидетели подтвердили». Я говорю: «Теперь покажу вам запись, которую вёл мой сын». Показываю — там всё видно: угрозы, ругань, удары.
После этого семья направилась в школу.
— Нас встретили социальные педагоги. Сразу начали с того же: «Ваш сын первый ударил». Показываю свою запись — на ней всё видно, они ахнули.
Родители объясняют: их сын до шести лет не разговаривал, в школу пошёл на год позже по медицинским показаниям.
— Дети это замечают. Он тише, чем другие. Мягкий. И именно таких начинают травить. Всё началось с насмешек, потом пошли побои. Он старался не говорить, держал в себе. А потом всё вылилось в серьёзную травму.
После подачи заявления началась проверка. В полиции семье сообщили: это «лёгкий вред здоровью», экспертиза займёт около полутора месяцев.
— Пока получили направление на СМЭ — прошло три месяца. В итоге дело не возбудили, отправили в прокуратуру. Жена звонила инспектору — ей сказали: «А что вы хотите? Вы хотите, чтобы их посадили?»
В школе, по словам отца, итоговый педсовет по ситуации провели без участия семьи. Их пригласили лишь поставить подпись в акте расследования.
— Читаю: «Участники конфликта испытывают взаимную неприязнь. Сын первым начал». Нашу видеозапись никто не учёл. Я расписался с пометкой, что не согласен. И сказал: «Так я это не оставлю».
Мужчина направил обращения в Следственный комитет и Министерство просвещения РФ.
— Министерство в Москве направило обращение в область. А из Новосибирска пришло письмо: «Буллинга не установлено. Взаимная неприязнь». Как и писали в акте.
Сейчас подросток продолжает учёбу в той же школе. Ни директор, ни администрация с родителями больше не связывались.
— Я вообще думал, что его оттуда выгонят. Но он остался. Хотя директор даже не позвонила ни разу. Ни одного слова не сказала. Никакой реакции от школы.
В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что проверка продолжается.
— Где-то за месяц до ситуации с переломом мы стали замечать, что сын приходит со школы раздражённым. На теле — синяки. Вещи порваны, школьные принадлежности поломаны, - рассказывает отец мальчика Роман. - Я пытался говорить с ним, но он замыкался. В какой-то момент я сказал: «Сынок, надо что-то делать, решать. У тебя какие-то проблемы? Побои, вещи рваные, школьный инвентарь поломанный». Тогда он и признался, что его буллят старшеклассники из восьмого класса.
Семья тут же обратилась к руководству школы. По словам мужчины, заявление приняли, обещали разобраться. Однако спустя несколько разговоров с классным руководителем всё заглохло.
— Такое было и в 2023 году, — продолжает отец. — Тогда сына тоже избили. Мы написали обращение, пригрозили правоохранительными органами. Тогда устроили встречу в учительской, обидчики извинились при учителях, и всё как будто бы закончилось. А потом всё началось по новой.
Проблема обострилась зимой 2025 года. По словам отца, после признания в травле подростка начали поджидать у школы.
— Он говорит: «Меня трое поджидают, валяют в снегу, пинают». Мы с женой начали встречать его после уроков. Несколько дней их не было. А потом случилось то, чего мы боялись: его избили прямо в школе. На перемене. Мы заранее попросили сына включить диктофон на телефоне и спрятать в карман — чтобы хоть как-то зафиксировать происходящее.
Запись, по словам отца, велась с момента, когда подросток шёл по коридору. Там его ждали старшеклассники и несколько девочек. Началась словесная перепалка, за ней —потасовка. Подростка вытолкнули на лестничную площадку. Там его догнали трое. Именно в этот момент, утверждает семья, у мальчика и сломали палец.
— Мы были в магазине, когда он прислал фото синего пальца. Я сразу понял - перелом. Спросил: «Что случилось?», сын ответил6 «Меня побили». — «Кто?» — «Те же ребята». Мы поехали в травмпункт — перелом подтвердился.
Вечером того же дня семье позвонила инспектор ПДН. По словам отца, женщина сначала выразила сочувствие, но вскоре разговор изменился:
— Она говорит: «У вас школа хорошая, такого никогда не было». Я отвечаю: «Как не было? Мы с 2023 года обращаемся». На следующий день она заявила, что у них есть видео, где «ваш сын первым бьёт». Мы приехали, посмотрели ролик — там вообще ничего не видно. Видео без звука, за тумбой что-то происходит, но что именно — не разобрать. Мне сказали: «Свидетели подтвердили». Я говорю: «Теперь покажу вам запись, которую вёл мой сын». Показываю — там всё видно: угрозы, ругань, удары.
После этого семья направилась в школу.
— Нас встретили социальные педагоги. Сразу начали с того же: «Ваш сын первый ударил». Показываю свою запись — на ней всё видно, они ахнули.
Родители объясняют: их сын до шести лет не разговаривал, в школу пошёл на год позже по медицинским показаниям.
— Дети это замечают. Он тише, чем другие. Мягкий. И именно таких начинают травить. Всё началось с насмешек, потом пошли побои. Он старался не говорить, держал в себе. А потом всё вылилось в серьёзную травму.
После подачи заявления началась проверка. В полиции семье сообщили: это «лёгкий вред здоровью», экспертиза займёт около полутора месяцев.
— Пока получили направление на СМЭ — прошло три месяца. В итоге дело не возбудили, отправили в прокуратуру. Жена звонила инспектору — ей сказали: «А что вы хотите? Вы хотите, чтобы их посадили?»
В школе, по словам отца, итоговый педсовет по ситуации провели без участия семьи. Их пригласили лишь поставить подпись в акте расследования.
— Читаю: «Участники конфликта испытывают взаимную неприязнь. Сын первым начал». Нашу видеозапись никто не учёл. Я расписался с пометкой, что не согласен. И сказал: «Так я это не оставлю».
Мужчина направил обращения в Следственный комитет и Министерство просвещения РФ.
— Министерство в Москве направило обращение в область. А из Новосибирска пришло письмо: «Буллинга не установлено. Взаимная неприязнь». Как и писали в акте.
Сейчас подросток продолжает учёбу в той же школе. Ни директор, ни администрация с родителями больше не связывались.
— Я вообще думал, что его оттуда выгонят. Но он остался. Хотя директор даже не позвонила ни разу. Ни одного слова не сказала. Никакой реакции от школы.
В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что проверка продолжается.