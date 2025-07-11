Происшествия 11.07.2025 в 15:58

Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии

Женщина сама приютила у себя злоумышленника
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Текст: Андрей Константинов
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
Фото: архив «Номер один»
В полицию Тункинского района с заявлением о краже обратилась 65-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что приютила у себя в частном доме 40-летнего жителя Иркутской области, который приехал на заработки в район, но остался без жилья и работы. 

Несколько дней иркутянин добросовестно помогал женщине по хозяйству, а взамен она предоставила ему жилье и питание. Спустя несколько дней мужчина обнаружил в тумбочке сбережения пенсионерки – 60 тысяч рублей, которые она долго копила. Злоумышленник забрал накопления и скрылся.

«Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчина признался, что деньги он пропил. Ранее он не судим», - сообщили в МВД Бурятии. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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