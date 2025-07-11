Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии

В полицию Тункинского района с заявлением о краже обратилась 65-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что приютила у себя в частном доме 40-летнего жителя Иркутской области, который приехал на заработки в район, но остался без жилья и работы.Несколько дней иркутянин добросовестно помогал женщине по хозяйству, а взамен она предоставила ему жилье и питание. Спустя несколько дней мужчина обнаружил в тумбочке сбережения пенсионерки – 60 тысяч рублей, которые она долго копила. Злоумышленник забрал накопления и скрылся.«Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчина признался, что деньги он пропил. Ранее он не судим», - сообщили в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.