Происшествия 11.07.2025 в 15:58
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
Женщина сама приютила у себя злоумышленника
Текст: Андрей Константинов
В полицию Тункинского района с заявлением о краже обратилась 65-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что приютила у себя в частном доме 40-летнего жителя Иркутской области, который приехал на заработки в район, но остался без жилья и работы.
Несколько дней иркутянин добросовестно помогал женщине по хозяйству, а взамен она предоставила ему жилье и питание. Спустя несколько дней мужчина обнаружил в тумбочке сбережения пенсионерки – 60 тысяч рублей, которые она долго копила. Злоумышленник забрал накопления и скрылся.
«Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчина признался, что деньги он пропил. Ранее он не судим», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Несколько дней иркутянин добросовестно помогал женщине по хозяйству, а взамен она предоставила ему жилье и питание. Спустя несколько дней мужчина обнаружил в тумбочке сбережения пенсионерки – 60 тысяч рублей, которые она долго копила. Злоумышленник забрал накопления и скрылся.
«Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчина признался, что деньги он пропил. Ранее он не судим», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Тегикража