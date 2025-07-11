Происшествия 11.07.2025 в 16:39

В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье

Он воспламенился во время зарядки аккумулятора
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в одной из квартир в поселке Выдрино произошел пожар. На место происшествия выехали огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС РБ: 3 человека и 2 единицы техники.

«Прибывшие пожарные потушили возгорание в квартире. В происшествии никто не пострадал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Как выяснилось, пожар произошёл из-за электросамоката, который стоял на зарядке.

Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей республики не оставлять без присмотра электрооборудование и аккумуляторы, поставленные на зарядку. 

«Помните, что электросамокаты оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые могут быть потушены только при полном погружении в воду», - предупреждают в агентстве.
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