В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье

Сегодня в одной из квартир в поселке Выдрино произошел пожар. На место происшествия выехали огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС РБ: 3 человека и 2 единицы техники.«Прибывшие пожарные потушили возгорание в квартире. В происшествии никто не пострадал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как выяснилось, пожар произошёл из-за электросамоката, который стоял на зарядке.Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей республики не оставлять без присмотра электрооборудование и аккумуляторы, поставленные на зарядку.«Помните, что электросамокаты оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые могут быть потушены только при полном погружении в воду», - предупреждают в агентстве.