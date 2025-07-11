Мужчина и ребенок погибли в жутком ДТП в Бурятии

Страшное ДТП произошло сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в Мухоршибирском районе. Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», недалеко от села Харашибирь водитель «Ниссан Караван» выехал на встречную полосу и врезался в лоб большегруза.





В результате аварии легковушка превратилась в груду металла, останки машины после столкновения улетели в кювет.











Сообщается, что в аварии погибли два человека: 43-летний мужчина и 8-летний ребенок. Две женщины в возрасте 70 и 50 лет госпитализированы в районную больницу.











Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»