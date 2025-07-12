Читинцев готовят к эвакуации

Читинцев, живущих в дачных кооперативах и на подтапливаемых участках города, предупредили о подъеме реки и попросили готовиться к выезду, сообщается в telegram-канале мэрии Читы.«В связи с большим подъемом уровня воды в верховьях реки Читы к ночи ожидается ее подъем и в районе краевого центра. Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает граждан, живущих в дачных кооперативах, а также на подтапливаемых городских участках, быть готовыми покинуть данные территории в случае необходимости», — говорится в сообщении.Забайкалье стало заложником хищнической политики по массовой вырубке сосновых лесов, которые соседи выгодно отправляли на экспорт в Китай. Лесозаготовители тем самым обеспечили сухими порубочными остатками леса, которые вспыхнули этой весной, в результате 70% всех сгоревших к июлю лесов России пришлось на Забайкалье. В результате была уничтожена лесная подстилка и когда начались дожди, потоки воды не впитались в землю, как раньше, а скатились в города и посёлки, вызвав наводнение. Сегодняшние наводнения во-многом рукотворный процесс, - такое предположение высказали экологи. Природа мстит за нарушение природных балансов.Фото: «Номер один»