На Гусином озере катер наехал на мужчину. Он получил раны лица и плеча, пострадавший госпитализирован.

- Вечером 12 июля поступило сообщение о том, что на озере Гусиное катер наехал на мужчину. В результате происшествия 38-летний мужчина получил рваные раны лица. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, - сообщили в МЧС Бурятии.

Будьте осторожны на воде и соблюдайте правила безопасности!

Фото: МЧС Бурятии