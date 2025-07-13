Происшествия 13.07.2025 в 09:39

На Гусином озере катер наехал на мужчину

Он получил раны лица и плеча, пострадавший госпитализирован
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На Гусином озере катер наехал на мужчину

На Гусином озере катер наехал на мужчину. Он получил раны лица и плеча, пострадавший госпитализирован.

- Вечером 12 июля поступило сообщение о том, что на озере Гусиное катер наехал на мужчину. В результате происшествия 38-летний мужчина получил рваные раны лица. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, - сообщили в МЧС Бурятии.

Будьте осторожны на воде и соблюдайте правила безопасности!

 

Фото: МЧС Бурятии

Все новости

В Бурятии изучат хранителей Хамар-Дабана
13.07.2025 в 08:00
Пригород Улан-Удэ стал «резиновым»
13.07.2025 в 07:00
Команда из Бурятии выиграла «Кубок Защитников Отечества»
12.07.2025 в 16:50
Федук признался Бурятии в любви
12.07.2025 в 16:45
Читинцев готовят к эвакуации
12.07.2025 в 13:55
Статистика показала снижение числа пьяных водителей в Бурятии
12.07.2025 в 09:16
Бурятия и Иркутск бьются за богатых путешественников
12.07.2025 в 08:00
В Бурятии настал животный апокалипсис
12.07.2025 в 07:00
Жительница Бурятии лишилась авто из-за пьяного мужа
11.07.2025 в 18:01
В Улан-Удэ откроется первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики
11.07.2025 в 17:44
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Читинцев готовят к эвакуации
На город идёт вал воды
12.07.2025 в 13:55
Мужчина и ребенок погибли в жутком ДТП в Бурятии
Еще две женщины госпитализированы
11.07.2025 в 17:07
В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье
Он воспламенился во время зарядки аккумулятора
11.07.2025 в 16:39
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
Женщина сама приютила у себя злоумышленника
11.07.2025 в 15:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru