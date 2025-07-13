Происшествия 13.07.2025 в 10:07

Депутата обвиняют в мошенничестве

Народный избранник в Иркутске взят под домашний арест  
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Текст: Иван Иванов
Депутата обвиняют в мошенничестве

12 июля Кировский суд Иркутска избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Иркутской области фракции КПРФ Анатолию Обухову. Следствие обвиняет парламентария в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения и запретил Анатолию Обухову совершать определенные действия. Об этом сообщает портал Irk.ru.

До 9 сентября депутату запрещено выходить из дома в определенное время, посещать здания, где работают структурные подразделения Заксобрания, КПРФ и других политических партий. Также парламентарию нельзя посещать вокзалы и аэропорты, общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя и адвоката, использовать средства связи и интернет, отправлять и получать почту.

 

Фото: loon.site

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