Врачи ДРКБ спасли жизнь ребёнку с бронхиальной астмой

Врачи ДРКБ в Улан-Удэ спасли жизнь ребёнку с бронхиальной астмой. Несвоевременное обращение за медицинской помощью едва не стоило подростку жизни.

Родители, к сожалению, недооценили серьезность проявившихся симптомов бронхиальной астмы, что привело к критическому ухудшению состояния ребенка и необходимости экстренной госпитализации.

Важно отметить, что ребенок ранее не наблюдался у специалистов и не проходил необходимое лечение. Стоит также упомянуть, что бронхиальная астма часто связана с аллергическими реакциями, что играет важную роль в диагностике и лечении заболевания.

- Ситуация развивалась стремительно. Во время нахождения в общественном месте у подростка внезапно начался приступ удушья, что потребовало немедленного вмешательства. Ребенок был экстренно доставлен в отделение анестезиологии и реанимации ДРКБ бригадой скорой помощи, - сообщили в больнице.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям врачей удалось стабилизировать состояние юного пациента. На данный момент он переведен в отделение пульмонологии для дальнейшего долечивания и подбора поддерживающей терапии.

- Бронхиальная астма – серьезное заболевание, требующее постоянного наблюдения и своевременной коррекции терапии. Важно помнить о связи астмы с аллергией и учитывать это при планировании лечения, - добавили врачи.





Фото: loon.site