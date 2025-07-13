В Забайкальском крае двух детей засыпало грунтом. Они играли без присмотра на территории бывшего песчаного карьера в районе села Малета. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних.

12 июля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели десятилетнего мальчика и одиннадцатилетней девочки, тела которых были обнаружены на территории бывшего песчаного карьера в районе села Малета Петровск-Забайкальского округа Забайкальского края.

По данному факту следственными органами Забайкальского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум лицам).

- Следователи СК выехали на место происшествия, где провели комплекс неотложных следственных действий. Произведен осмотр территории, а также тел малолетних. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы. Допрошены родители погибших, изучается обстановка в семьях. Назначено производство судебных медицинских экспертиз для установления причин смерти, - сообщили в СК Забкрая.

Четверо малолетних детей играли без присмотра взрослых на территории бывшего песчаного карьера. Из-за обвала грунта двое детей оказались засыпанными и погибли.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Фото: скриншот видео, Следственное управление СК России по Забайкальскому краю