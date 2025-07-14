В Бурятии осталось три трудных лесных пожара

За прошедшие сутки в лесах Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем возникло одно возгорание в Заиграевском районе. Его удалось оперативно потушить на малой площади, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.По состоянию на утро 14 июля в Бурятии осталось потушить три лесных пожара в Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 55 га.«Очаги действуют в труднодоступной местности, в зоне авиационного обнаружения. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В тушении задействовано 116 человек и 10 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.