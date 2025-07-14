Происшествия 14.07.2025 в 09:27

В Бурятии осталось три трудных лесных пожара

Очаги действуют в труднодоступной местности
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось три трудных лесных пожара
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем возникло одно возгорание в Заиграевском районе. Его удалось оперативно потушить на малой площади, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

По состоянию на утро 14 июля в Бурятии осталось потушить три лесных пожара в Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 55 га. 

«Очаги действуют в труднодоступной местности, в зоне авиационного обнаружения. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В тушении задействовано 116 человек и 10 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
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