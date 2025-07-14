Улан-удэнская компания заплатила полумиллионный штраф за взятку. Она была субподрядчиком по ликвидации несанкционированной свалки в Тункинском районе

- 500 тысяч рублей взыскали судебные приставы с улан-удэнской компании. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения в соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

В ходе расследования было установлено, что компания была привлечена в качестве субподрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированного размещения отходов в Тункинском районе Бурятии.

Представитель организации передал взятку на сумму 50 тысяч рублей члену экспертной комиссии, созданной для проведения экспертизы представленных подрядчиком по государственному контракту результатов выполненных работ, чтобы он подписал заведомо ложный акт о выполнении работ в полном объеме.

После применения судебными приставами мер принудительного исполнения полумиллионный штраф был выплачен в полном объеме.

Фото: loon.site