Происшествия 14.07.2025 в 10:58
В Улан-Удэ за день в ДТП погибли два человека
Это 62-летний водитель мопеда и 24-летний пассажир иномарки
Текст: Андрей Константинов
Сразу два смертельных ДТП случились 12 июля в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД, первое произошло около 8 часов утра на перекрестке проспекта Строителей, улиц Мокрова и Боевая.
«По предварительным данным, 29-летняя женщина на автомобиле «Тойота Приус» выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с мопедом «Спорт Рубиком» под управлением 62-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался», - рассказали в Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 29-летняя женщина на автомобиле «Тойота Приус» выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с мопедом «Спорт Рубиком» под управлением 62-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался», - рассказали в Госавтоинспекции.
Вторая смертельная авария случилась в девятом часу утра в районе дома №13 по улице Иволгинская. Там 25-летний водитель «Тойоты Камри», не имеющий прав, врезался в два автомобиля, которые стояли перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы получили сам водитель «Камри», а также находившиеся в салоне 26-летняя женщина и 24-летний парень. Последний позже скончался в больнице.
Фото: Комитет по транспорту мэрии
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