20-летний улан-удэнец перевел мошенникам почти миллион рублей. Все деньги он перевел со счета матери и оформил еще на ее имя кредитную карту.

- Молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником предприятия, и убедил его продиктовать код из SMS для «оформления документов по технике безопасности», - сообщили в МВД Бурятии.

Позже злоумышленники, выдавая себя за сотрудников «Госуслуг» и финансовых специалистов, также убедили парня, что счета его семьи в опасности.

Под предлогом «защиты денег» они заставили его перевести 700 тысяч рублей со счета матери, а затем оформить на её имя кредитную карту и перевести ещё 290 тысяч.

Общий ущерб составил 990 тысяч рублей.

- Полиция Бурятии призывает граждан критически относиться к сообщениям о финансовых угрозах и необходимости срочных переводов – даже, если эту информацию сообщает, якобы, сотрудник правоохранительных органов или портала госуслуг. По ту сторону - интернет-преступник, чья задача похитить ваши деньги. Не верьте обманным легендам и помните: «безопасных счетов» не существует, - предупредили в полиции.

Фото: loon.site