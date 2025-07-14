Происшествия 14.07.2025 в 11:29
В Улан-Удэ на берегу реки поймали закладчика
У мужчины изъяли 32 свертка клефедрона
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ патруль вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который на берегу реки Уда что-то прятал в кустах. Росгвардейцы задержали и досмотрели мужчину, обнаружив у него в поясной сумке 32 свёртка с неизвестным веществом.
«В ходе опроса 28-летний задержанный сознался, что раскладывал наркотик в тайники-«закладки». Изъятое у него вещество оказалось клефедроном общей массой около 20 граммов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
«В ходе опроса 28-летний задержанный сознался, что раскладывал наркотик в тайники-«закладки». Изъятое у него вещество оказалось клефедроном общей массой около 20 граммов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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