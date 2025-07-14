В Улан-Удэ на берегу реки поймали закладчика

В Улан-Удэ патруль вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который на берегу реки Уда что-то прятал в кустах. Росгвардейцы задержали и досмотрели мужчину, обнаружив у него в поясной сумке 32 свёртка с неизвестным веществом.«В ходе опроса 28-летний задержанный сознался, что раскладывал наркотик в тайники-«закладки». Изъятое у него вещество оказалось клефедроном общей массой около 20 граммов», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие.