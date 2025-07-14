Происшествия 14.07.2025 в 11:52

Жители Бурятии только за выходные потеряли около 680 тысяч рублей

Из них полмиллиона рублей пришлось на Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии только за выходные потеряли около 680 тысяч рублей

Жители Бурятии только за выходные потеряли около 680 тысяч рублей. Из них полмиллиона рублей пришлось на Улан-Удэ.

- За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 17 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 7 из них - кибермошенничества, 6 - кражи с банковских счетов граждан, 4 - взломы портала госуслуг, - сообщили в полиции Бурятии.

В общей сложности жители региона потеряли около 680 тысяч рублей, из них более 512 тысяч рублей – улан-удэнцы.

На уловки мошенников попались жители Улан-Удэ, Заиграевского, Кабанского, Северобайкальского районов.

Большая часть потерпевших - 13 человек – это женщины.

- Полиция Бурятии призывает граждан критически относиться к сообщениям о финансовых угрозах и необходимости срочных переводов – даже, если эту информацию сообщает, якобы, сотрудник правоохранительных органов или портала госуслуг. По ту сторону - интернет-преступник, чья задача похитить ваши деньги. Не верьте обманным легендам и помните: «безопасных счетов» не существует, - предупредили в полиции.

 

Фото: Номер один

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мошенничество Бурятия

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