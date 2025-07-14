Жители Бурятии только за выходные потеряли около 680 тысяч рублей. Из них полмиллиона рублей пришлось на Улан-Удэ.

- За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 17 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 7 из них - кибермошенничества, 6 - кражи с банковских счетов граждан, 4 - взломы портала госуслуг, - сообщили в полиции Бурятии.

В общей сложности жители региона потеряли около 680 тысяч рублей, из них более 512 тысяч рублей – улан-удэнцы.

На уловки мошенников попались жители Улан-Удэ, Заиграевского, Кабанского, Северобайкальского районов.

Большая часть потерпевших - 13 человек – это женщины.

- Полиция Бурятии призывает граждан критически относиться к сообщениям о финансовых угрозах и необходимости срочных переводов – даже, если эту информацию сообщает, якобы, сотрудник правоохранительных органов или портала госуслуг. По ту сторону - интернет-преступник, чья задача похитить ваши деньги. Не верьте обманным легендам и помните: «безопасных счетов» не существует, - предупредили в полиции.

Фото: Номер один