Происшествия 14.07.2025 в 12:27
Пропавший в Бурятии мужчина найден мертвым
Житель села Ключи искали с конца июня
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о завершении розыска 46-летнего жителя села Ключи Иволгинского района. Он пропал 25 июня.
«Мужчина найден, он погиб. Приносим соболезнование родным и близким», - сообщили в отряде, поблагодарив всех добровольцев, принявших участие в его поиске.
«Мужчина найден, он погиб. Приносим соболезнование родным и близким», - сообщили в отряде, поблагодарив всех добровольцев, принявших участие в его поиске.
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