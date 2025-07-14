Пропавший в Бурятии мужчина найден мертвым

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о завершении розыска 46-летнего жителя села Ключи Иволгинского района. Он пропал 25 июня.«Мужчина найден, он погиб. Приносим соболезнование родным и близким», - сообщили в отряде, поблагодарив всех добровольцев, принявших участие в его поиске.