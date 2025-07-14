Происшествия 14.07.2025 в 12:51
Происшествие на Гусином озере в Бурятии может закончится уголовкой
Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку происшествия, случившегося 12 июля на Гусином озере. Напомним, там катер наехал на 38-летнего мужчину, который вынырнул из воды. Пострадавший получил рваные раны лица и повреждение плеча.
Уже известно, что у человека, управлявшего моторной лодкой, не было соответствующих прав. Лодка сейчас изъята.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Не исключено, что итогом проверки станет уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Уже известно, что у человека, управлявшего моторной лодкой, не было соответствующих прав. Лодка сейчас изъята.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Не исключено, что итогом проверки станет уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
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