В Иркутской области двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне. Ребенок остался без присмотра родителей. По факту трагедии с малолетним ребенком в Баяндаевском районе возбуждено уголовное дело.

- Вечером 11 июля в селе Баяндай во дворе частного дома двухлетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, залезла в каркасный бассейн, в результате чего утонула, - сообщили в СУ Следственного комитета России по Иркутской области.

По данному факту Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следственное управление призывает взрослых не оставлять детей без присмотра!

Фото: loon.site