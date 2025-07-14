Двух подростков в Улан-Удэ задержали за кражу мужского дезодоранта
В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска задержаны двое несовершеннолетних, совершивших кражу из продуктового магазина. Вечером 11 июля в полицию обратился администратор популярной сети продуктовых магазинов.
- Мужчина рассказал, что при просмотре камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, обнаружил, как двое неизвестных похитили со стеллажа 15 флаконов мужского дезодоранта. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей, - сообщили в МВД Бурятии.
Оперативники задержали двух 15-летних подозреваемых.
Подростки рассказали, что пока один из них следил за обстановкой в магазине, другой быстро складывал предметы гигиены в рюкзак.
Юные злоумышленники планировали продать товары, а деньги потратить. Похищенное обнаружено в рюкзаке одного из ребят и изъято.
Отметим, что юноши ранее не судимы, один из них состоит на профилактическом учете в ПДН.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.
Фото: скриншот видео, МВД Бурятии