Происшествия 14.07.2025 в 16:13

Двух подростков в Улан-Удэ задержали за кражу мужского дезодоранта

Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Двух подростков в Улан-Удэ задержали за кражу мужского дезодоранта

В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска задержаны двое несовершеннолетних, совершивших кражу из продуктового магазина. Вечером 11 июля в полицию обратился администратор популярной сети продуктовых магазинов.

- Мужчина рассказал, что при просмотре камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, обнаружил, как двое неизвестных похитили со стеллажа 15 флаконов мужского дезодоранта. Сумма ущерба составила более трех тысяч рублей, - сообщили в МВД Бурятии.

Оперативники задержали двух 15-летних подозреваемых.

Подростки рассказали, что пока один из них следил за обстановкой в магазине, другой быстро складывал предметы гигиены в рюкзак.

Юные злоумышленники планировали продать товары, а деньги потратить. Похищенное обнаружено в рюкзаке одного из ребят и изъято.

Отметим, что юноши ранее не судимы, один из них состоит на профилактическом учете в ПДН.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.

 

Фото: скриншот видео, МВД Бурятии

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