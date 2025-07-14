Происшествия 14.07.2025 в 16:29

В Улан-Удэ разыскивают девочку, которая ночью ушла из дома

Всех, кто ее видел, просят позвонить в полицию
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают девочку, которая ночью ушла из дома
В Улан-Удэ полиция сообщила о розыске 14-летней Дарьи Хлыбовой. Сегодня, предположительно ночью, девочка ушла из дома в частном секторе вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» и до настоящего времени не вернулась.  

Приметы: европейской внешности, на вид 12 лет, худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза голубые.

Была одета: предположительно, летнее платье песочного цвета в цветочек, розовые спортивные штаны, светло-розовые кроссовки. 

Ранее девочка из дома не уходила. 

Всех, кто располагает информацией о пропавшем ребенке, просят позвонить по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 8-902-161-47-05 или 102.
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