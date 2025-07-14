В Улан-Удэ разыскивают девочку, которая ночью ушла из дома

В Улан-Удэ полиция сообщила о розыске 14-летней Дарьи Хлыбовой. Сегодня, предположительно ночью, девочка ушла из дома в частном секторе вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» и до настоящего времени не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 12 лет, худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза голубые.Была одета: предположительно, летнее платье песочного цвета в цветочек, розовые спортивные штаны, светло-розовые кроссовки.Ранее девочка из дома не уходила.Всех, кто располагает информацией о пропавшем ребенке, просят позвонить по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 8-902-161-47-05 или 102.