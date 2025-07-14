Происшествия 14.07.2025 в 17:25
«Сказали, что никто не ожидал остановки сердца»
Дело о смерти шестимесячной девочки после пластики закрыли
Текст: КП-Новосибирск
Следователи поставили точку в деле о смерти шестимесячной девочки после пластической операции в новосибирской больнице. Как сообщает КП-Новосибирск, маленькая пациентка из Барнаула попала в клинику в мае 2022 года: ей должны были зашить заячью губу.
- Ангелине было всего 3 месяца, когда мы ее впервые привезли на консультацию в Новосибирск. Нам сказали, что за одну операцию все смогут устранить. Врач добавил, что нужно набрать 7 кило для наркоза. И что как будет дочке полгода, можно уже оперировать, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Елена. - Анализы ребенка были в норме, никаких противопоказаний врачи не видели.
После операции сибирячка увидела дочку на несколько минут:
- Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала, - пересказывает женщина.
15 мая Елене сообщили страшную новость: Ангелина умерла.
- Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу. Ее результаты ужаснули семью Ангелины: согласно выводам экспертов, объем крови, который Ангелина потеряла во время операции, не был восполнен.
- В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.
Но больница настояла на повторной экспертизе, и ее результаты были абсолютно другими.
- В другом учреждении эксперты не увидели тех ошибок, какие были установлены раньше, и не нашли прямой причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью моей дочери. Более того, моя дочка не была обследована на генетические заболевания, но в экспертизе указывается, что у нее были врожденные заболевания. И мы с этим заключением не согласны.
Однако несмотря на жалобы Елены, официально дело о смерти ее шестимесячной дочки следователи закрыли. Но сибирячка будет добиваться возобновления расследования.
- Ангелине было всего 3 месяца, когда мы ее впервые привезли на консультацию в Новосибирск. Нам сказали, что за одну операцию все смогут устранить. Врач добавил, что нужно набрать 7 кило для наркоза. И что как будет дочке полгода, можно уже оперировать, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Елена. - Анализы ребенка были в норме, никаких противопоказаний врачи не видели.
После операции сибирячка увидела дочку на несколько минут:
- Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала, - пересказывает женщина.
15 мая Елене сообщили страшную новость: Ангелина умерла.
- Я спустилась в отделение реанимации. Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Я кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной, - рассказала Елена.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначили экспертизу. Ее результаты ужаснули семью Ангелины: согласно выводам экспертов, объем крови, который Ангелина потеряла во время операции, не был восполнен.
- В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы, - говорит Елена.
Но больница настояла на повторной экспертизе, и ее результаты были абсолютно другими.
- В другом учреждении эксперты не увидели тех ошибок, какие были установлены раньше, и не нашли прямой причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью моей дочери. Более того, моя дочка не была обследована на генетические заболевания, но в экспертизе указывается, что у нее были врожденные заболевания. И мы с этим заключением не согласны.
Однако несмотря на жалобы Елены, официально дело о смерти ее шестимесячной дочки следователи закрыли. Но сибирячка будет добиваться возобновления расследования.
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