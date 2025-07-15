Происшествия 15.07.2025 в 09:28
В Улан-Удэ нашли пропавшую девочку
С ней и ее семьей работают инспекторы ПДН
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли 14-летнюю девочку, которая вчера ночью ушла из дома в частном секторе вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор».
«Девочка найдена благодаря сообщению бдительных горожан, которые увидели ориентировку и опознали подростка. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростком и ее семьей. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД Бурятии.
Полиция Бурятии благодарит неравнодушных граждан за проявленную бдительность.
«Девочка найдена благодаря сообщению бдительных горожан, которые увидели ориентировку и опознали подростка. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростком и ее семьей. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД Бурятии.
Полиция Бурятии благодарит неравнодушных граждан за проявленную бдительность.
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