Железнодорожный вокзал в Улан-Удэ едва не остался без крыши

«Пожарная техника была направлена по рангу пожара №2. По прибытию подразделений установлено загорание стропильных деревянных конструкций кровли здания конкорса на площади 15 квадратных метров. Дополнительным силам был дан отбой, ранг пожара был понижен», - рассказали в МЧС.











Минувшей ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании кровли здания железнодорожного вокзала в Улан-Удэ.16 огнеборцев и 7 единиц техники оперативно ликвидировали возгорание. В происшествии никто не пострадал – все находившиеся внутри люди эвакуировались сами.Как уточнили в МЧС, по предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Фото: МЧС Бурятии, скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»