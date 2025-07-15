Происшествия 15.07.2025 в 09:40
Железнодорожный вокзал в Улан-Удэ едва не остался без крыши
Сегодня ночью там возник пожар
Текст: Андрей Константинов
Минувшей ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании кровли здания железнодорожного вокзала в Улан-Удэ.
16 огнеборцев и 7 единиц техники оперативно ликвидировали возгорание. В происшествии никто не пострадал – все находившиеся внутри люди эвакуировались сами.
Как уточнили в МЧС, по предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии, скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»
«Пожарная техника была направлена по рангу пожара №2. По прибытию подразделений установлено загорание стропильных деревянных конструкций кровли здания конкорса на площади 15 квадратных метров. Дополнительным силам был дан отбой, ранг пожара был понижен», - рассказали в МЧС.
Как уточнили в МЧС, по предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии, скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»
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