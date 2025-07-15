Происшествия 15.07.2025 в 09:53

В Бурятии не могут найти пропавших рыбаков

Трое мужчин исчезли в местности «Лемасово» на Байкале
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии не могут найти пропавших рыбаков
Фото: МЧС Бурятии
На Байкале спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда продолжают поиски пропавших рыбаков. Как сообщили в МЧС Бурятии, 12 июля трое мужчин выехали на рыбалку на озеро в местности «Лемасово» и до настоящего времени не вернулись.

«Спасатели обследовали 280 квадратных километров акватории озера. Поиск результата не дал. Поисковые работы в этом районе продолжаются», - сообщили в МЧС.
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