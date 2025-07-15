В Бурятии не могут найти пропавших рыбаков

На Байкале спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда продолжают поиски пропавших рыбаков. Как сообщили в МЧС Бурятии, 12 июля трое мужчин выехали на рыбалку на озеро в местности «Лемасово» и до настоящего времени не вернулись.«Спасатели обследовали 280 квадратных километров акватории озера. Поиск результата не дал. Поисковые работы в этом районе продолжаются», - сообщили в МЧС.