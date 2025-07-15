Происшествия 15.07.2025 в 10:19
В Бурятии продолжают тушить три лесных пожара
Одно новое возгорание оперативно ликвидировали
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки возник только один новый лесной пожар – в пригороде Улан-Удэ. Его причиной стал переход огня с земель иных категорий. Это возгорание удалось оперативно ликвидировать на малой площади – всего 0,23 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сейчас в республике по-прежнему остается лишь три очага - в Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 55 га. Эти возгорания действуют в труднодоступной местности. В тушении задействовано 136 человек и 17 единиц техники.
Сейчас в республике по-прежнему остается лишь три очага - в Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 55 га. Эти возгорания действуют в труднодоступной местности. В тушении задействовано 136 человек и 17 единиц техники.
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