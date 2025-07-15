В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки

Вчера в Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа пятиэтажки, расположенной на улице Гастелло. Малыш получил травмы и был госпитализирован.Проверку происшествия провели инспекторы по делам несовершеннолетних. Они выяснили, что вечером мать с тремя детьми вернулась домой после прогулки. Окна в квартире были оставлены открытыми для проветривания. Когда женщина отлучилась на пару минут в ванную, она попросила 12-летнего сына приглядеть за своим младшим братом. Однако тот по какой-то причине не доглядел за ребенком.«Находясь в комнате, трехлетний малыш забрался на диван, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу. Ребенок доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи. Семья благополучная, на учете не состоит», - рассказали в МВД.Как отметили в полиции, всего с начала года в Бурятии зарегистрировано уже восемь фактов падения детей из окон многоэтажных домов.