Происшествия 15.07.2025 в 11:25

Семья из Бурятии перевела на «безопасные счета» более миллиона рублей

На уловки аферистов попались и муж, и жена
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Текст: Андрей Константинов
Семья из Бурятии перевела на «безопасные счета» более миллиона рублей
Фото: архив «Номер один»
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 10 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В результате действий аферистов жители республики потеряли в общей сложности более 1,7 миллиона рублей. Самый крупный ущерб зафиксирован в Мухоршибирском районе, где семейная пара лишилась более 1,2 миллиона рублей, став жертвой многоуровневой мошеннической схемы.

Как рассказали в МВД Бурятии, афера началась 12 июня, когда 33-летнему мужчине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником «Почты России». Она сообщила о якобы поступившем письме и предложила получить его, зарегистрировавшись в чат-боте почты. После безуспешных попыток регистрации на электронную почту мужчины пришло сообщение, что мошенники получили доступ к его персональным данным. 

В письме был указан номер телефона «службы безопасности госуслуг», по которому он немедленно позвонил. Неизвестный подтвердил факт утечки данных и далее соединил его с мнимым сотрудником «Центрального банка России».

«Специалист Центробанка», убедив жертву в том, что все счета семьи находятся в опасности и необходимо срочно «спасать» сбережения, предложила перевести все средства на «безопасный счёт». Под этим предлогом мошенники смогли убедить как супруга, так и его жену.

Поверив аферистам, семейная пара начала переводить деньги. Сначала супруга сделала три перевода на общую сумму 610 тысяч рублей. Спустя две недели уже её муж перевел на подконтрольные мошенникам счета еще 620 тысяч рублей сбережений. 
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мошенничество

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