Происшествия 15.07.2025 в 12:50
В Бурятии возбудили уголовное дело после происшествия на Гусином озере
Пострадавший от наезда катера мужчина находится в больнице
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии следователи Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту происшествия на Гусином озере. Напомним, 12 июля там катер наехал на находившегося в воде мужчину. Он получил рваные раны лица и повреждение плеча. Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказывают помощь.
Выяснилось, что у человека, управлявшего моторной лодкой, не было соответствующих прав. Лодка сейчас изъята.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека).
«Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
Выяснилось, что у человека, управлявшего моторной лодкой, не было соответствующих прав. Лодка сейчас изъята.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека).
«Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в следственном ведомстве.
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