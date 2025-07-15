Происшествия 15.07.2025 в 14:27

Сели в колонию за недоделки в работе

В Иркутской области строители получили реальные сроки за недоделки в домах для сирот
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Текст: Иван Иванов
Сели в колонию за недоделки в работе

Куйтунский районный суд вынес приговор в отношении директора и главного инженера строительной организации в Иркутской области, которых признали виновными в хищении более 6,5 миллиона рублей, сообщают пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

С учетом мнения прокурора суд назначил фигурантам наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима. Обоих соучастников оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщил портал Irk.ru.

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении недобросовестных застройщиков возбудили и расследовали следователи полиции.

Установлено, что сотрудники строительной компании, которая специализируется на жилье для детей-сирот, вступили в преступный сговор. Застройщик возводил две блок-секции многоквартирных домов на улице Киевской в рабочем поселке Куйтун.

В период с 2017 по 2018 должностные лица, используя свое положение, нарушили условия контрактных обязательств. Они не провели благоустройство придомовой территории и допустили иные строительные нарушения и недочеты. Министерству имущественных отношений Иркутской области передали 72 квартиры, которые частично не соответствовали требованиям технических регламентов, пожарной безопасности, санитарным, техническим правилам и нормам проектной документации.

До фактического завершения строительных работ сотрудники организации получили от главы Куйтунского городского поселения разрешение на ввод в эксплуатацию этих многоквартирных домов. На основании этого заказчик перечислил им оплату по государственному контракту. Действия злоумышленников причинили бюджету Иркутской области ущерб на сумму 6,5 миллиона рублей.

В 2023 году Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении экс-главы администрации Куйтунского городского поселения.

Альбину Хомич признали виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий. Женщину осудили на восемь лет, назначили штраф в размере 1,9 миллиона рублей и лишили права занимать должности в органах местного самоуправления на шесть лет. Отбывание наказания отсрочено до того времени, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.

 

Фото: Номер один

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