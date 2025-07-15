Голодные дети в Якутии ограбили продуктовый магазин

В суд в Якутии направлено дело о взломе и ограблении продуктового магазина, совершенного тремя несовершеннолетними, самому младшему из которых было 12 лет.

- В мае этого года в Сунтарском районе Якутии трое несовершеннолетних ночью взломали дверь одного из магазинов, проникли внутрь и похитили продукты. Преступление было раскрыто полицией по горячим следам. Дети признались в содеянном и помогли следствию в расследовании. Дело на прошлой неделе было направлено в суд, - сообщает местный портал «UlusMedia» со ссылкой на издание «Сунтаар сонуннара».

Сообщается, что, судя по всему, дети были голодны и часть украденного они съели сразу. Вторую часть после этого выбросили.

Следствие установило, что преступление было спланировано заранее – дети знали об отсутствии видеонаблюдения в магазине.

Им грозит наказание по ст. 158 ч. 2 УК РФ. Санкции предусматривают штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Номер один