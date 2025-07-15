Деньги, украденные у пенсионерки из Бурятии, взыщут с дроппера

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Джидинского района, пострадавшей от телефонных мошенников. 76-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка по указанию аферистов перевела им 360 тысяч рублей.«Первоначально деньги поступили на банковский счет жителя Архангельской области, являющегося дроппером. Затем мошенники вывели их на подконтрольные счета. Учитывая отсутствие правовых оснований получения средств от потерпевшей, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета в пользу пенсионерки всей перечисленной суммы», - сообщили в надзорном ведомстве.Суд требования прокурора полностью удовлетворил. Решение вступило в законную силу.Дроппер, или дроп — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Когда телефонные мошенники добиваются от жертвы перевода средств на якобы безопасный счет, они дают не свои банковские реквизиты, а реквизиты дропа. Так злоумышленники пытаются запутать правоохранительные органы и снять с себя ответственность.Дроппером можно стать как осознанно, так и не по своей воле. В первом случае дроп передает свою банковскую карту мошенникам за вознаграждение или сам работает в связке с ними. Второй случай возможен, когда человек потерял доступ к своей банковской карте и его получили злоумышленники.Недавно в российское законодательство внесли поправки, предусматривающие уголовную ответственность за дропперство.