Происшествия 15.07.2025 в 15:24

Корабль «Баргузин» не оправдал ожиданий

Новое круизное судно при спуске на воду протаранило буксир
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Текст: Иван Иванов
Корабль «Баргузин» не оправдал ожиданий

В Иркутске следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия на реке Ангара с новым круизным лайнером, спущенным на воду. Дурные знаки преследуют судно с самого начала.

Следователями Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится процессуальная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

По предварительным данным, при спуске на воду круизного лайнера «Баргузин» произошло его столкновение с буксиром, - сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших в результате столкновения нет. Устанавливается размер причиненного ущерба.

В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

Помимо всего прочего, при спуске на воду, как отмечают очевидцы, об него так и не разбилась бутылка шампанского. Ее обычно разбивают о борт судна, чтобы плавание всегда было удачным, а корабль не преследовали неудачи.

 

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

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