В Бурятии опознали найденное в реке тело

В Бурятии опознали тело, найденного на днях в реке Селенга в районе села Нижний Саянтуй. Сообщалось, что это мужчина азиатской внешности, среднего телосложения в возрасте 35-45 лет без особых примет. Из одежды на нем было только нижнее белье.«Тело мужчины опознано, его родственники найдены», сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7» со ссылкой на райотдел полиции.