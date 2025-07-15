Происшествия 15.07.2025 в 16:00

В Бурятии опознали найденное в реке тело

Полиция уже нашла родственников мужчины
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии опознали найденное в реке тело
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии опознали тело, найденного на днях в реке Селенга в районе села Нижний Саянтуй. Сообщалось, что это мужчина азиатской внешности, среднего телосложения в возрасте 35-45 лет без особых примет. Из одежды на нем было только нижнее белье.

«Тело мужчины опознано, его родственники найдены», сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7» со ссылкой на райотдел полиции. 
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