Целый район Бурятии снова остался без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Окинском районе Бурятии. Как сообщает «Ока-инфо.24/7», без света остался весь район.Причина отключения электричества сейчас выясняется. Для ликвидации аварии задействованы 2 бригады РЭС: 6 человек и 2 единицы техники.Отметим, вчера около 18 часов вечера Окинский район уже был полностью обесточен. Электроснабжение восстановили лишь около 23 часов.