Происшествия 15.07.2025 в 16:38
Целый район Бурятии снова остался без света
Сейчас энергетики ищут причину отключения
Текст: Андрей Константинов
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Окинском районе Бурятии. Как сообщает «Ока-инфо.24/7», без света остался весь район.
Причина отключения электричества сейчас выясняется. Для ликвидации аварии задействованы 2 бригады РЭС: 6 человек и 2 единицы техники.
Отметим, вчера около 18 часов вечера Окинский район уже был полностью обесточен. Электроснабжение восстановили лишь около 23 часов.
Причина отключения электричества сейчас выясняется. Для ликвидации аварии задействованы 2 бригады РЭС: 6 человек и 2 единицы техники.
Отметим, вчера около 18 часов вечера Окинский район уже был полностью обесточен. Электроснабжение восстановили лишь около 23 часов.
Тегиотключение