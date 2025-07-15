Происшествия 15.07.2025 в 16:38

Целый район Бурятии снова остался без света

Сейчас энергетики ищут причину отключения
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Текст: Андрей Константинов
Целый район Бурятии снова остался без света
Фото: архив «Номер один»
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Окинском районе Бурятии. Как сообщает «Ока-инфо.24/7», без света остался весь район.

Причина отключения электричества сейчас выясняется. Для ликвидации аварии задействованы 2 бригады РЭС: 6 человек и 2 единицы техники. 

Отметим, вчера около 18 часов вечера Окинский район уже был полностью обесточен. Электроснабжение восстановили лишь около 23 часов.
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