Происшествия 15.07.2025 в 17:37

В районе Бурятии погибает урожай

Причиной этого стала жаркая без серьезных осадков погода
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии погибает урожай
Фото: архив «Номер один»
В Баргузинском районе Бурятии сегодня введен режим чрезвычайной ситуаций в связи с засушливой погодой и гибелью посевов.

«Сильная жара в мае-июне и отсутствие эффективных осадков привели к испарению влаги с поверхности почвы. Это повлекло ухудшение качества и снижение урожая, а также гибели посевных площадей сельскохозяйственных культур на общей площади 2569 га», - сообщили районные власти в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».
Теги
засуха

Все новости

В Мухоршибирскую больницу пришло новое оборудование
15.07.2025 в 17:48
В районе Бурятии погибает урожай
15.07.2025 в 17:37
Жительница Бурятии провалилась в туалет в городском парке
15.07.2025 в 17:08
«До концерта несколько часов, а инструментов нет»
15.07.2025 в 17:01
Из Забайкалья можно будет долететь до Китая за 20 минут
15.07.2025 в 16:47
Целый район Бурятии снова остался без света
15.07.2025 в 16:38
В Монголии продолжается неблагополучная ситуация с корью
15.07.2025 в 16:37
На севере Бурятии завершился ремонт семи мостов
15.07.2025 в 16:23
Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом
15.07.2025 в 16:18
Бурятские мастера принимают участие в российско-китайской ярмарке
15.07.2025 в 16:14
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
Жительница Бурятии провалилась в туалет в городском парке
Власти уже извинились перед женщиной
15.07.2025 в 17:08
Целый район Бурятии снова остался без света
Сейчас энергетики ищут причину отключения
15.07.2025 в 16:38
В Бурятии опознали найденное в реке тело
Полиция уже нашла родственников мужчины
15.07.2025 в 16:00
Корабль «Баргузин» не оправдал ожиданий
Новое круизное судно при спуске на воду протаранило буксир
15.07.2025 в 15:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru