В районе Бурятии погибает урожай

В Баргузинском районе Бурятии сегодня введен режим чрезвычайной ситуаций в связи с засушливой погодой и гибелью посевов.«Сильная жара в мае-июне и отсутствие эффективных осадков привели к испарению влаги с поверхности почвы. Это повлекло ухудшение качества и снижение урожая, а также гибели посевных площадей сельскохозяйственных культур на общей площади 2569 га», - сообщили районные власти в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».