В Бурятии раскрыли убийство 30-летней давности

Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии кражи и убийства, совершенных 30 лет назад. По подозрению в совершении преступлений был задержан мужчина, который все это время под другим именем скрывался от правоохранителей. Сейчас расследование в отношении него уже завершено, а дело направлено на рассмотрение в суд.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 14 июля 1995 года обвиняемый вместе с подельниками похитил продукты и вещи из столовой. На следующую ночь, находясь в ограде одного из домов на улице Барнаульская в Улан-Удэ, он поссорился с товарищем, с которым ходил на дело. В ходе конфликта мужчина схватил металлическую сапожную лапу и жестоко избил подельника. От полученных травм тот умер, а злоумышленник скрылся. Найти его по горячим следам не удалось.Чтобы не попасть в руки правоохранителей, мужчина вел скрытный образ жизни. Проживая в других регионах, он раздобыл себе новые документы на другое лицо. Скрываться от следствия ему помогали и близкие родственники.«Работа по уголовному делу все эти годы продолжалась. Недавно следствию удалось установить виновное в преступлении лицо и задержать его в другом регионе страны. После задержания мужчина настаивал, что в Улан-Удэ находится впервые, разыскиваемое лицо ему не знакомо, а в момент преступления он находился в одной из республик бывшего СССР. Однако, несмотря на его заявления, следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению данных преступлений», - сообщили в Следственном комитете.