В Улан-Удэ тренера заподозрили в растрате

Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении тренера республиканского автономного учреждения спортивной подготовки. Он подозревается в растрате.«Подозреваемый, занимая должность тренера, распоряжался средствами на обеспечение спортсменов на соревнованиях, а именно на суточные, питание, витаминизацию, проезд, проживание. Указанными деньгами он распорядился по собственному усмотрению, причинив ущерб автономному учреждению в размере 90 тысяч рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ», - рассказали в следственном ведомстве.Как отметили в Следственном комитете, сейчас в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательств.