Происшествия 16.07.2025 в 09:44
В Улан-Удэ тренера заподозрили в растрате
По версии следствия, он похитил деньги на обеспечение спортсменов
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении тренера республиканского автономного учреждения спортивной подготовки. Он подозревается в растрате.
«Подозреваемый, занимая должность тренера, распоряжался средствами на обеспечение спортсменов на соревнованиях, а именно на суточные, питание, витаминизацию, проезд, проживание. Указанными деньгами он распорядился по собственному усмотрению, причинив ущерб автономному учреждению в размере 90 тысяч рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ», - рассказали в следственном ведомстве.
Как отметили в Следственном комитете, сейчас в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательств.
«Подозреваемый, занимая должность тренера, распоряжался средствами на обеспечение спортсменов на соревнованиях, а именно на суточные, питание, витаминизацию, проезд, проживание. Указанными деньгами он распорядился по собственному усмотрению, причинив ущерб автономному учреждению в размере 90 тысяч рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ», - рассказали в следственном ведомстве.
Как отметили в Следственном комитете, сейчас в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательств.
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