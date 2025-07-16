Происшествия 16.07.2025 в 10:03

В Бурятии для поиска пропавших рыбаков задействуют квадрокоптер

Обнаружить пропавших мужчин пока не удалось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии для поиска пропавших рыбаков задействуют квадрокоптер
Фото: freepik.com
В Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски трех мужчин, которые 12 июля на лодке «Обь-3» отправились на рыбалку в местности Лемасовона Байкале. Однако затем они перестали выходить на связь.

За минувшие дни спасатели обследовали более 49 кв. км акватории озера и береговую линию в районе Лемасово. Однако никаких следов пропавших рыбаков найдено не было. 

В настоящее время поиски продолжаются. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», в них будет задействован квадрокоптер.

Тем временем по факту пропажи рыбаков Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает следственное ведомство. 

Происшествие также взяла на контроль транспортная прокуратура.
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