В Бурятии для поиска пропавших рыбаков задействуют квадрокоптер

В Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски трех мужчин, которые 12 июля на лодке «Обь-3» отправились на рыбалку в местности Лемасовона Байкале. Однако затем они перестали выходить на связь.За минувшие дни спасатели обследовали более 49 кв. км акватории озера и береговую линию в районе Лемасово. Однако никаких следов пропавших рыбаков найдено не было.В настоящее время поиски продолжаются. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», в них будет задействован квадрокоптер.Тем временем по факту пропажи рыбаков Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает следственное ведомство.Происшествие также взяла на контроль транспортная прокуратура.