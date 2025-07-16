Происшествия 16.07.2025 в 10:20
В Улан-Удэ завершено расследование резонансного нападения на квартиру
Злоумышленникам грозит до 15 лет колонии
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии сообщила о завершении расследования громкого уголовного дела о нападении на квартиру в Улан-Удэ, в результате которого ножом был ранен 16-летний подросток, а его отца едва не скинули с балкона.
Напомним, резонансное происшествие случилось 2 марта в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там в квартире одной из жительниц гостили трое мужчин, распивавшие алкоголь. Напившись, они решили разобраться с соседом и его сыном-подростком, которые ранее предъявляли претензии по поводу шума от их пьяной компании.
Злоумышленники, двое из которых вооружились ножами, пошли к соседу на разборки. Дверь в его квартире была не заперта, и мужчины беспрепятственно проникли внутрь. Один из них напал на мальчика, нанеся ему удары ножом в грудь и ногу. Затем агрессоры вдвоем на балконе избили отца, также нанесли ему удары ножом и попытались скинуть его вниз с пятого этажа. Третий фигурант, проникнувший в квартиру, по данным следствия участия в расправе не принимал. В этот момент к месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали нападавших.
Как сообщили в прокуратуре, по итогам расследования действия двух нападавших квалифицированы как покушение на убийство, совершенное группой лиц. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Третьему обвиняемому вменяется ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). За это предусмотрено до двух лет лишения свободы.
В настоящее время по делу уже утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.
Напомним, резонансное происшествие случилось 2 марта в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там в квартире одной из жительниц гостили трое мужчин, распивавшие алкоголь. Напившись, они решили разобраться с соседом и его сыном-подростком, которые ранее предъявляли претензии по поводу шума от их пьяной компании.
Злоумышленники, двое из которых вооружились ножами, пошли к соседу на разборки. Дверь в его квартире была не заперта, и мужчины беспрепятственно проникли внутрь. Один из них напал на мальчика, нанеся ему удары ножом в грудь и ногу. Затем агрессоры вдвоем на балконе избили отца, также нанесли ему удары ножом и попытались скинуть его вниз с пятого этажа. Третий фигурант, проникнувший в квартиру, по данным следствия участия в расправе не принимал. В этот момент к месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали нападавших.
Как сообщили в прокуратуре, по итогам расследования действия двух нападавших квалифицированы как покушение на убийство, совершенное группой лиц. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Третьему обвиняемому вменяется ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). За это предусмотрено до двух лет лишения свободы.
В настоящее время по делу уже утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.
Тегинападение