В Бурятии стало на один лесной пожар больше

За прошедшие сутки в Бурятии возникли три лесных пожара. Возгорание в Северо-Байкальском районе произошло из-за неосторожного обращения с огнём, в Бичурском и Джидинском районах пожары были спровоцированы сухими грозами.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, два лесных пожара за вчерашний день удалось потушить.По состоянию на утро 16 июля в Бурятии действует 4 лесных пожара (сутками ранее их было 3) в Бичурском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 56,8 га.«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В борьбе с огнем задействованы 143 человека и 18 единиц техники», - рассказали в РАЛХе.