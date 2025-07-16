Происшествия 16.07.2025 в 10:33

В Бурятии стало на один лесной пожар больше

За сутки возникло три новых пожара, а потушили только два
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стало на один лесной пожар больше
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии возникли три лесных пожара. Возгорание в Северо-Байкальском районе произошло из-за неосторожного обращения с огнём, в Бичурском и Джидинском районах пожары были спровоцированы сухими грозами.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, два лесных пожара за вчерашний день удалось потушить. 

По состоянию на утро 16 июля в Бурятии действует 4 лесных пожара (сутками ранее их было 3) в Бичурском, Джидинском, Прибайкальском и Селенгинском районах на общей площади 56,8 га. 

«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В борьбе с огнем задействованы 143 человека и 18 единиц техники», - рассказали в РАЛХе.
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