Происшествия 16.07.2025 в 10:54

В Улан-Удэ разыскивают женщину с татуировкой

С 7 июля она перестала выходить на связь с родственниками
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают женщину с татуировкой
В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 47-летнюю горожанку. Бадма-Ханда Борхонова с 7 июля не выходит на связь с родственниками.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, черные короткие волосы, глаза карие.

Особые приметы: татуировка на спине в виде надписи «РХ».

Была одета: черная кепка с белой надписью, джинсовый комбинезон голубого цвета, белые кроссовки.

При наличии информации о пропавшей женщине МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 или 102.
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с 16 по 22 июля

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