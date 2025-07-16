В Улан-Удэ разыскивают женщину с татуировкой

В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 47-летнюю горожанку. Бадма-Ханда Борхонова с 7 июля не выходит на связь с родственниками.Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, черные короткие волосы, глаза карие.Особые приметы: татуировка на спине в виде надписи «РХ».Была одета: черная кепка с белой надписью, джинсовый комбинезон голубого цвета, белые кроссовки.При наличии информации о пропавшей женщине МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 или 102.